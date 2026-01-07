تصوير ايمان محمد

هذا الأسبوع، هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا واختطفت رئيسها المنتخب وهو على رأس عمله.

فيما يلي القوانين الدولية التي تم انتهاكها، وما الذي كان سيحدث لو طُبِّقت هذه القوانين على الدول القوية كما تُطبَّق على غيرها.

1. حظر استخدام القوة

ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2(4)

ماذا حدث:

دخلت قوات أمريكية أراضي دولة أخرى واختطفت رئيسها.

ماذا يقول القانون:

يحظر على الدول استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

لو كانت أي دولة أخرى:

لانعقد مجلس الأمن في جلسة طارئة فورًاوكان توصيف ما جرى كـ”عدوان” أمرًا لا جدال فيه.

وكان الحديث عن العقوبات علنيًا ومباشرًا.

لماذا توقف الأمر هنا:

لأن الولايات المتحدة تملك حق النقض (الفيتو) ضد أي مساءلة.

2. مبدأ السيادة المتساوية بين الدول

ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2(1)

ماذا حدث:

مارست الولايات المتحدة سلطة شرطية وعسكرية داخل فنزويلا دون أي موافقة.

ماذا يقول القانون:

لا تملك أي دولة الحق في فرض قوانينها داخل أراضي دولة أخرى ذات سيادة.

لو طُبّق القانون بالتساوي:

لتم تسجيل الانتهاك رسميًا كخرق للسيادة،

ولوقفت عشرات الدول إلى جانب فنزويلا أمام المحاكم الدولية.

ما الذي يحدث فعليًا:

يُعترف بالانتهاك بهدوء، ثم يُركن في الأرشيف.

3. حظر التدخل السياسي

قانون دولي عرفي (سوابق محكمة العدل الدولية)

ماذا حدث:

قوة أجنبية أزاحت رئيس دولة وهو في منصبه.

ماذا يقول القانون:

يحظر على الدول التدخل في القيادة السياسية لدولة أخرى.

لو كانت أي دولة أخرى:

لوُصِف الفعل كتدخل غير قانوني لتغيير النظام ولأُعيد النظر بالاعتراف الدبلوماسي.

ولتعُلّقت أشكال التعاون السياسي.

هنا:

تلين اللغة، ويبقى الفعل كما هو.

4. حصانة رؤساء الدول

قانون دولي عرفي (قضية مذكرة التوقيف، محكمة العدل الدولية)

ماذا حدث:

تم اعتقال رئيس دولة وهو في منصبه ونقله إلى محكمة أجنبية.

ماذا يقول القانون:

يتمتع رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم بحصانة من الاعتقال أو الملاحقة القضائية في دول أخرى.

لو طُبِّق هذا المبدأ على الجميع:

لصُنِّف الاعتقال على أنه غير قانوني.

ولتعرض المسؤولون عنه لمسؤولية شخصية عند السفر إلى الخارج.

بدلًا من ذلك:

تُتجاهل الحصانة، ويُرسَّخ سابقة خطيرة.

5. الأصول القانونية وتسليم المطلوبين

قانون التسليم الدولي والممارسات العرفية

ماذا حدث:

لا وجود لمحكمة فنزويلية. ولا إجراء قانوني.

ماذا يقول القانون:

يجب أن تخضع أي عملية اعتقال عابرة للحدود لإجراءات تسليم قضائية ومراجعة قانونية.

لو طُبّق القانون:

لصُنِّف ما جرى كاختطاف دولي ولاعتُبرت الأدلة باطلة ولانهارت القضية بالكامل.

الواقع:

القوة تُمارَس أولًا، ثم يُعاد ترتيب الأوراق لاحقًا.

6. مبدأ حسن النية في القانون الدولي

العقود يجب أن تُحترم (Pacta Sunt Servanda)

ماذا حدث:

تراجعت الولايات المتحدة لاحقًا عن الادعاء الأساسي الذي استُخدم لتبرير العملية.

ماذا يقول القانون:

يجب على الدول أن تتصرف بحسن نية عند الاستناد إلى مبررات قانونية.

ما يعنيه ذلك هنا:

التراجع عن الادعاء لا يُلغي استخدام القوة. هو فقط تعديل للسجل.

و ارتكبت روسيا، أو إيران، أو الصين هذا الفعل، لما احتاج العالم إلى قاموس. كان الاسم سيقفز إلى الشفاه وحده: عدوان.

لكن حين تفعلها الولايات المتحدة، تتبدّل اللغة. يُغسَل الفعل بالمصطلحات، ويُعاد تقديمه تحت عنوان مهذّب اسمه «إنفاذ القانون».

لسنا هنا أمام منطقة رمادية، بل أمام استثناء صريح، استثناء صُنع على مقاس القوة. ومع ذلك، فالقوة ليست ذلك الجسد الصلب الذي تحب أن تظهر به. هي لا تقوم على العنف وحده، بل على الشرعية، وعلى سوابق تُبنى بهدوء، وعلى صمت الآخرين حين يختارون السلامة بدل المواجهة.

لهذا تُدار اللغة بعناية، ولهذا تُعدَّل الادعاءات بدل الاعتراف بها، ولهذا تصرّ الولايات المتحدة على ارتداء قناع القانون، حتى وهي تمزّقه بيديها.

ما جرى لم يكن زلّة، ولم يكن خطأً عابرًا. كان تجربة، اختبارًا لمدى ما يمكن أن يمرّ، وكم من الحقيقة يمكن تأجيلها دون ثمن فوري.

ما يُبقي هذا النظام قائمًا هو وهمٌ قديم، وهمُ أن المحاسبة لا تكون حقيقية إلا إذا جاءت فورًا، وأن ما لا يُعاقَب عليه الآن يُنسى لاحقًا، بينما الحقيقة أن القوة لا تختفي بل تتآكل ببطء، تتسرّب عبر السجلات، وعبر السوابق التي تتراكم بصبر، وعبر حلفاء يلتزمون الصمت إلى أن تصبح كلفة الاصطفاف أعلى من كلفة الكلام، وعبر أرشيفات تعرف كيف تنتظر وتعيش أطول من أي إدارة سياسية. معرفة ما حدث ليست دعوة للشلل ولا للاكتئاب، بل دعوة إلى وضوح الرؤية، إلى فهم كيف تعمل هذه الآلة، كيف تسبق اللغةُ القوةَ، وكيف تأتي “التصحيحات” دائمًا متأخرة، وحينها فقط نتوقف عن تسمية هذا كله فوضى. فالقوة تحب أن تبدو غير قابلة للمساس، لكنها ليست كذلك، هي فقط بطيئة في التكسّر، ورؤية ذلك بوضوح ليست موقفًا سلبيًا، بل هي الطريقة التي يُبنى بها الضغط بهدوء، خطوة بعد خطوة، ومع الوقت.

Leave a comment